DİYARBAKIR - Trabzonsporlu yöneticiden Diyarbakır'daki bordo-mavili takım taraftarı öğrencilere forma
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DİYARBAKIR - Trabzonsporlu yöneticiden Diyarbakır'daki bordo-mavili takım taraftarı öğrencilere forma

02.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:20

Trabzonspor'un 1976-1977 sezonundaki şampiyonluğundan etkilenerek bordo-mavili takımın taraftarı olan Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı 120 haneli Bağacık köyündeki öğrencilere, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan tarafından gönderilen formalar dağıtıldı.

Trabzonspor'un 1976-1977 sezonundaki şampiyonluğundan etkilenerek bordo-mavili takımın taraftarı olan Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı 120 haneli Bağacık köyündeki öğrencilere, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan tarafından gönderilen formalar dağıtıldı.

Yörede Trabzonspor'a olan hayranlıklarıyla bilinen Bağacık köyü sakinlerinin bu sevgisi, bordo-mavili takımın 1976-1977 futbol sezonunda şampiyon olmasıyla başladı. Trabzonspor taraftarı olan köylüler, bu sevgiyi çocuklarına da aşılayarak, köydeki taraftar sayısını her geçen gün artırıyor.

Zaman zaman maçları izlemek için Trabzon'a da giden köy sakinlerinin talebi üzerine bordo-mavi renklere boyanan Bağacık İlköğretim Okulunun öğrenciler de büyükleri gibi Trabzonspor taraftarı.

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Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, minik taraftarlara jest olarak takım formalarını hediye olarak gönderdi. Okulun bahçesinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 61 numaralı ve öğrencilerin soyadının bulunduğu formlar dağıtıldı.

Taraftarı oldukları takımın formlarına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, "En büyük Trabzonspor" tezahüratları yaptı.

Muhtar Tunç: "Formalar için çok teşekkür ediyoruz"

Muhtar Alattin Tunç, tüm köyün Trabzonspor taraftarı olduğunu, düzenlenen turnuvalara Trabzonspor formasıyla çıktıklarını ve küçüklülerinden bu yana aile büyüklerinden etkilenerek bordo-mavili renklere gönül verdiklerini söyledi.

Geçmişte elektrik ve televizyon olmadığı zaman, radyodan Trabzonspor maçlarını dinlediklerini anımsatan Tunç, halen takımın maçlarını takip ettiklerini belirtti.

Köylerinde Trabzonspor sevgisinin sürdüğünü dile getiren Tunç, "Küçükten büyüğe köy halkı olarak Trabzonspor'u çok seviyoruz. Takımda bilinen futbolcuların isimlerini çocuklarına veren aileler var. Formalar için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Önk: "Yıllardır bu sevgiyi taşıyorlar"

Okul müdürü Şafi Önk, köyde uzun yıllardır Trabzonspor sevdasının olduğunu aktardı.

Köy halkının isteği üzerine okulun rengini de bordo-mavi renklere boyadıklarını anlatan Önk, "Kulüp de bize forma gönderdi. Bütün öğrencilerimize gönderilen formaları dağıttık. 176 öğrenciye verdik. Her evde Trabzonspor'un forması, bayrağı ve topu var. Bazı aileler çocuklarına Trabzonsporlu futbolcuların isimlerini vermiş. Köy halkı Trabzon'a gidiyor. Yıllardır bu sevgiyi taşıyorlar." açıklamasında bulundu.

6. sınıf öğrencisi Hayrunisa Tunç ve Çiya Tunç ise formalar için teşekkür ederek, Trabzonspor'u ailece çok sevdiklerini dile getirdi.

DİYARBAKIR - Trabzonsporlu yöneticiden Diyarbakır'daki bordo-mavili takım taraftarı öğrencilere forma
DİYARBAKIR - Trabzonsporlu yöneticiden Diyarbakır'daki bordo-mavili takım taraftarı öğrencilere forma
DİYARBAKIR - Trabzonsporlu yöneticiden Diyarbakır'daki bordo-mavili takım taraftarı öğrencilere forma
DİYARBAKIR - Trabzonsporlu yöneticiden Diyarbakır'daki bordo-mavili takım taraftarı öğrencilere forma

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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