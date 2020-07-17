Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için hangi Alman kulüp teklif yaptı?
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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için hangi Alman kulüp teklif yaptı?

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'daki büyük takımların dikkatini çekti. Peki 24 yaşındaki yıldız kaleci Uğurcan Çakır'ın son talibi Bundesliga'dan hangi futbol takımı oldu şimdi detayları öğrenelim.

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için hangi Alman kulüp teklif yaptı?
17.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:42

Trabzonspor'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor. 24 yaşındaki kaleci, son olarak Alman devi Borussia Dortmund'un radarına girdi. Dortmund temsilcisinin Roman Bürki'ye alternatif aradığı ve Ajax'tan Andre Onana'nın ardından listedeki ikinci ismin Uğurcan olduğu ifade ediliyor. Borussia Dortmund, Uğurcan Çakır için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN NE KADAR TEKLİF GELDİ?

Almanya'nın dev takımlarından olan Borussia Dortmund, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğunu basına bildirdi.

TRANSFER HER AN YAPILABİLİR

Onana ile Barcelona, Juventus ve PSG'nin de ilgilenmesi nedeniyle Uğurcan Çakır isminin öne çıktığı belirtildi. Gelişime açık kaleciler arasında en beğenilen 3 isimden birisi olduğu hatırlatılan Uğurcan için Dortmund'un 20 milyon euro'ya kadar bir bonservis bedeli ödeyebileceği iddia edildi.

AVRUPA'DA DİĞER HANGİ TAKIMLAR UĞURCAN'I TRANSFER ETMEK İSTİYOR?

İngiliz ekipleri; Liverpool, Chelsea, Tottenham, Everton ve Sheffield, İtalyan devi; Roma ve İspanyol temsilcisi Sevilla'nın da istediği Uğurcan, daha çok forma giyebileceği bir takımda görev yapmak istiyor. Bordo mavili yönetim de gelecek olan tekliflerin en iyisini hem maddi hem de Uğurcan'ın isteğine göre seçmeyi planlıyor.

Uğurcan için gözden çıkarılan bazı rakamlar şu şekilde:

Sevilla için düşünülen teklif: 18 milyon euro

Liverpool için düşünülen teklif : 20 milyon euro

Sheffield United için düşünülen teklif : 20 milyon euro

Roma için düşünülen teklif : 20 milyon euro

Dortmund için düşünülen teklif : 20 milyon euro

Chelsea için düşünülen teklif : 29.7 milyon euro

Kaynak : Sabah

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