Trabzonsporlu Uğur Demirok'a Yaşgünü Kutlaması

– YENİ sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor'da dün akşam bordo mavili ekibin futbolcularından Uğur Demirok'un 29'uncu yaş günü kutandı.



Teknik heyet ve takım arkadaşlarının katılımıyla düzenlene doğum günü kutlamasında büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Uğur Demirok, teşekkür etti. Futbolcular ve teknik kadro, yaş günü pastasının kesilmesi sonrasında Uğur Demirok'u tebrik etti.



- Trabzon