Trabzonsporlu Taraftarlar, Taksim'de GS Store'a Saldırdı
Beşiktaş maçını statta takip etmek için İstanbul'a gelen bordo-mavili taraftarlar, Taksim'de bulunan Galatasaray Store mağazasına saldırdı.
Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi, Halil Umut Meler yönetecek.
Mücadeleyi stattan izlemek için İstanbul'a gelen bordo-mavili taraftarlar, Taksim'de dolaşırken ortalık karıştı. Bazı taraftarlar, Galatasaray ürünlerinin satıldığı GS Store mağazasına saldırdı. Bazı Trabzonsporlu taraftarlar olayları yatıştırmaya çalışırken güvenlik görevlileri GS Store'un önüne geldi, mağaza ise kepenk kapattı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, saldırıya tepki gösterdi.
YORUMLAR (6)
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Olan esnafa ve devlete olmuş oluyor. Bunun adıda futbol terörizmi. Ceza kanununda terörizimle aynı kefede tutulmalıdır.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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İçerideki mahluk Taraftara laf atıp gs storeye kaçtı.Olayın galatasarayla olan düşmanlığımizla alakası yokCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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Futbol barbar, ahmak sporudur. Bu olaylar da bunun kanıtıdır.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Bende Trabzonspor taraftarıyım ama ayıp her taraftarların arasında böyle kendini bilmez iki ayaklı hayvanlar çıkıyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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hücummmCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır