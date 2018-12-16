Trabzonsporlu Taraftarlar, Taksim'de GS Store'a Saldırdı

Beşiktaş maçını statta takip etmek için İstanbul'a gelen bordo-mavili taraftarlar, Taksim'de bulunan Galatasaray Store mağazasına saldırdı.

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi, Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadeleyi stattan izlemek için İstanbul'a gelen bordo-mavili taraftarlar, Taksim'de dolaşırken ortalık karıştı. Bazı taraftarlar, Galatasaray ürünlerinin satıldığı GS Store mağazasına saldırdı. Bazı Trabzonsporlu taraftarlar olayları yatıştırmaya çalışırken güvenlik görevlileri GS Store'un önüne geldi, mağaza ise kepenk kapattı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, saldırıya tepki gösterdi.

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