Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı - Haberler

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Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı

- Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da taraftarlar sokağa dökülerek horon ve kolbastı oynadı.

- Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da taraftarlar sokağa dökülerek horon ve kolbastı oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Liderliğini sürdüren bordo-mavililerde beraberliğin ardından taratarlar sokağa döküldü. Meşaleler yakan taraftarlar kolbastı ve horon oynadı.

(Ozan Köse/İHA)

Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı

Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı

Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı

Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı

Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Haberler

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