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Trabzonsporlu Siopis Covid-19'a yakalandı

Trabzonsporlu Siopis Covid-19'a yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor'da Yunan oyuncu Manolis Siopis'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Trabzonspor'da Yunan oyuncu Manolis Siopis'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan oyuncu Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarına katılmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maça hazırlanan Trabzonspor'da Yunan oyunu Siopis'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu hafta içerisinde Covid-19 semptomu gösterdiği için takımdan ayrılan oyuncuya yapılan ilk testin negatif çıktığı ve tedbir amaçlı izolasyona alındığı öğrenildi. Siopis'e yapılan ikinci testin ise pozitif çıkmasının ardından futbolcu karantinaya alınarak tedavi sürecine başlandı.


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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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