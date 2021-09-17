Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneğinden Şenol Güneş'e destek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneğinden Şenol Güneş'e destek

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneğinden Şenol Güneş'e destek

Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş'e destek verdi.

Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş'e destek verdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Güneş'in 15 yıl süreyle A Milli futbol takımında ve Trabzonspor'da kalecilik yaptığı, 1112 dakika gol yemeyerek Türkiye rekoru kırdığı hatırlatıldı.

Güneş'in futbol ve teknik direktörlük kariyerindeki başarılarına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2000-2004 yılları arasında Türkiye milli futbol takımını yöneten, 2002 yılında Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götüren, 2002 FIFA Dünya Kupasında bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşatan, 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarlayan, kariyeri başarılarla dolu gerek futbolculuk yaşantısında gerek teknik direktörlük kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan kader birliği yaptığımız arkadaşımız, kardeşimiz ve abimiz Şenol Güneş'e yapılan acımasız eleştirileri şiddetle kınıyor ve Trabzonspor Profesyonel Futbolcular Derneği olarak Şenol Güneş'in her zaman yanında olduğumuzu bilinmesini isteriz."

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici
Magazin Kylie Jenner Kenan İmirzalıoğlu
Spor Stefan Kuntz Fatih Terim
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Acun Ilıcalı Fahrettin Koca Hande Erçel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneğinden Şenol Güneş'e destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:39:17. #1.12#