Trabzonsporlu Peres: Yolun sonunda büyük bir mutluluk yaşayacağız

Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor'un 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bruno Peres, "Yolun sonunda da hep beraber büyük bir mutluluk yaşayacağız. Bunu görüyorum" dedi.

Trabzonspor'un Brezilyalı sağ bek oyuncusu Bruno Peres, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takıma transfer sürecinin çok hızlı geliştiğine anlatan Peres, "Menajerim bana Trabzonspor'un teklifinden bahsettiğinde ilk iş olarak tabii ki şehri, kulübü ve bütün detayları daha ayrıntılı bir şekilde araştırmaya başladım. Gelmeden önce de kulübün nasıl bir kulüp olduğundan ya da büyüklüğünden zaten haber dardım ve bilmem gereken ufak detaylar eksikti. Bunları araştırdım, arkadaşlarıma sordum. Ama zaten Trabzonspor gibi büyük bir kulüp size teklifte bulunduğunda yalnızca mutlu olabilirsiniz ve bu teklifin detaylarını düşünürsünüz. Bizim de transfer sürecimiz böyle gelişti. İlk duyduğum andan itibaren çok mutlu oldum. Bütün detayları konuştuk. Süreç çok ağır da ilerlemedi, aksine tam da hızla gelişen bir süreç oldu. Çok çabuk bir anlaşmaya varabildik çünkü ben de zaten buraya gelme isteğindeydim. Buraya geldikten sonra da zaten gelmeden önce baktığım, araştırdığım bütün her şeyin ne kadar doğru olduğunu gördüm. ve birlikte önümüzde de çok önemli bir gelecek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Taraftarlara da mesaj gönderen Peres, "Trabzonspor taraftarlarının desteğine çok ihtiyacımız var. Çünkü sezon sonunda eğer bir başarı yakalayacaksak, eğer beraber mutlu olacaksak bunun aslında anahtarı birbirimize göstereceğimiz sevgi ve destek. Biz onların sevgisine muhtacız gerçekten. Çünkü çok iyi destekliyorlar ve her zaman yanımızdalar. Onlardan özel olarak ricam bizi desteklemeye devam etsinler, o sevgiyi göstermeye devam etsinler. Sezon sonunda da bu mutluluğu beraber paylaşabilelim" ifadelerine yer verdi.