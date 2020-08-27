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Trabzonsporlu oyunculardan vatandaşlara videolu "Kovid-19" uyarısı

Trabzonsporlu oyuncular, yeni tip koronavirüse (Kovd-19) dikkat çekmek amacıyla maske takıp, video çekti.

27.08.2020 23:33 | Son Güncelleme: 27.08.2020 23:37

Trabzonsporlu oyuncular, yeni tip koronavirüse (Kovd-19) dikkat çekmek amacıyla maske takıp, video çekti.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan videoda, oyuncular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Sörloth, Abdulkadir Parmak, Ekuban ve Erce Kardeşler Trabzon Valiliğince sosyal medyada oluşturulan kampanyada Kovid-19'a dikkat çekti.

Kentte valilik tarafından "Kendini koru, kentini kurtar" sloganıyla başlatılan projeye destek veren bordo- mavili oyuncuların yer aldığı video, taraftarlar tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Twitter üzerinden yayımlanan videoda oyuncular, "Maskeni tak kendini kurtar, kentini kurtar, maskesiz dolaşma, kendini koru, hijyene dikkat et, sosyal mesafene özen göster ve kalabalık ortamlara girme" sözleriyle vatandaşlara Kovid-19'a karşı maske takma konusunda uyarılarda bulundu.

Trabzonsporlu oyunculardan vatandaşlara videolu 'Kovid-19' uyarısı

Kaynak: AA

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