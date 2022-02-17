SPOR Trabzonsporlu Marek Hamsik su krizine dikkat çekti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Trabzonsporlu Marek Hamsik su krizine dikkat çekti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Trabzonsporlu Marek Hamsik su krizine dikkat çektiSelay SAYKAL / TRABZON,(DHA)-Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik, 20 Şubat Pazar günü iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek için 'Dünyanın sana ihtiyacı var' sloganıyla koşulacak 42'nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun tanıtım...

TRABZON (DHA) - Trabzonsporlu Marek Hamsik su krizine dikkat çekti

Selay SAYKAL/ TRABZON,(DHA)-Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik, 20 Şubat Pazar günü iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek için 'Dünyanın sana ihtiyacı var' sloganıyla koşulacak 42'nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun tanıtım filminde oynadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda rol alan tecrübeli futbolcu, 2050 yılında su krizi yaşanması beklenen dünyaya bugünden mesaj veriyor. Videoda Marek Hamsik, dişlerini fırçalarken musluğu açık bırakan çocuk oyuncuya "Eğer gelecekteki çocukların da susuz kalmamasını istiyorsan dişlerini fırçalarken musluğu mutlaka kapatmalısın. Unutma! Dünyanın sana ihtiyacı var? ifadeleriyle seslendi.

SPOR Trabzonsporlu Marek Hamsik su krizine dikkat çekti

SPOR Trabzonsporlu Marek Hamsik su krizine dikkat çekti

SPOR Trabzonsporlu Marek Hamsik su krizine dikkat çekti

SPOR Trabzonsporlu Marek Hamsik su krizine dikkat çekti

SPOR Trabzonsporlu Marek Hamsik su krizine dikkat çekti

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Pazar, su, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title