SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Trabzonsporlu Guilherme antrenmanlarını eşi ile birlikte yapıyor - Spor
Trabzonspor, Trabzon, Spor

Trabzonsporlu Guilherme antrenmanlarını eşi ile birlikte yapıyor

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Guilherme, korona virüs nedeniyle evde geçirdiği karantina günlerinde kendini hazır tutuyor.

12.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:48
Trabzonsporlu Guilherme antrenmanlarını eşi ile birlikte yapıyor

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Guilherme, korona virüs nedeniyle evde geçirdiği karantina günlerinde kendini hazır tutuyor. Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos oldu.

Dünya etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kendini hazır tutmaya çalışan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Guilherme, karantina günlerini geçirdiği Trabzon'un Yalıncak mahallesindeki evinde kendisine verilen antrenman programlarını da uygulamaya çalışıyor.

Evinin bahçesinde program dahilinde çalışmalarına devam eden Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos. 28 yaşındaki oyuncu, özellikle topla birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarda eşinin desteğini alıyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Ali Koç, Caner Erkin ve Gökhan Gönül için kararını verdi Spor
Ali Koç, Caner Erkin ve Gökhan Gönül için kararını verdi
Olay adamdan Galatasaray'a yeşil ışık! Falcao'nun yerine geliyor Spor
Olay adamdan Galatasaray'a yeşil ışık! Falcao'nun yerine geliyor
Galatasaray'da ilk ayrılık kararı: Geri dönmek istiyorum Spor
Galatasaray'da ilk ayrılık kararı: Geri dönmek istiyorum
Galatasaray'ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada Spor
Galatasaray'ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada
Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Galatasaray da listesine aldı Spor
Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Galatasaray da listesine aldı
Son koronavirüs testi negatif çıkan Rüştü Reçber, yaşadıklarını anlattı Spor
Son koronavirüs testi negatif çıkan Rüştü Reçber, yaşadıklarını anlattı
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu
Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Talisca'nın 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Cahit Özkan İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Cüneyt Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ronaldinho Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Trabzonsporlu Guilherme antrenmanlarını eşi ile birlikte yapıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 13:27:22. #1.14#
title