Trabzonsporlu Futbolcuların Süper Kupa Kutlaması

Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maç sonu ise Abdullah Avcı ve Abdülkadir Ömür'ün canlı röportajını basan Bordo-Mavili futbolcular, zaferi böyle kutladı.