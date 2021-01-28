Trabzonsporlu Futbolcuların Süper Kupa Kutlaması
28.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:19
Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maç sonu ise Abdullah Avcı ve Abdülkadir Ömür'ün canlı röportajını basan Bordo-Mavili futbolcular, zaferi böyle kutladı.
Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maç sonu ise Abdullah Avcı ve Abdülkadir Ömür'ün canlı röportajını basan Bordo-Mavili futbolcular, zaferi böyle kutladı.
Kaynak: Dugout