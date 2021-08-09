TRABZONSPORLU FUTBOLCULARDAN 'DÜNYA FINDIK HAFTASI'NA DESTEK
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TRABZONSPORLU FUTBOLCULARDAN 'DÜNYA FINDIK HAFTASI'NA DESTEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARADENİZ Bölgesi'nde bu yıl ilk kez 9-15 Ağustos tarihleri arasında Trabzon'da kutlanacak olan Dünya Fındık Haftası'na, Trabzonsporlu futbolculardan da destek geldi.

KARADENİZ Bölgesi'nde bu yıl ilk kez 9-15 Ağustos tarihleri arasında Trabzon'da kutlanacak olan Dünya Fındık Haftası'na, Trabzonsporlu futbolculardan da destek geldi.

Uluslararası nitelikte ve her yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanmak üzere dünyada da kabulü sağlanacak olan Dünya Fındık Haftası'na dikkat çekmek ve tanıtmak üzere Trabzonsporlu yerli ve yabancı futbolculardan Türkçe ve İngilizce videolarla davet yapıldı. Kaptan Uğurcan, Erce, Serkan, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakesetas ve Hamsik'in 'Dünya Fındık Haftasını Kutluyoruz' ile 'Herkes İçin Fındık' söylemlerini içeren videolar, sosyal medya üzerinden paylaşılarak tanıtıma katkı sağlandı.

Trabzon Ticaret Borsası ile Trabzonspor Kulübü arasında yaklaşık 10 yıldan beri 'Trabzonspor'un Resmi Yiyeceği Finduk' sloganı ile Türk fındığının tanıtımına yönelik ortak bir projeye uygulanıyor. Proje kapsamında özellikle deplasman maçlarında tribünlerdeki seyircilere 25'er gramlık paketler halinde, içlerinde fındığın sağlık için yararlarını içeren bilgilerin yer aldığı broşürlerinde bulunduğu naturel fındıklar, maçtan önce dağıtılıyor. Trabzonspor'un evindeki maçlarda ise konuk takımın yöneticilerine özel olarak hazırlanmış fındıklar hediye ediliyor.

TRABZONSPORLU FUTBOLCULARDAN 'DÜNYA FINDIK HAFTASI'NA DESTEK
TRABZONSPORLU FUTBOLCULARDAN 'DÜNYA FINDIK HAFTASI'NA DESTEK
TRABZONSPORLU FUTBOLCULARDAN 'DÜNYA FINDIK HAFTASI'NA DESTEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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