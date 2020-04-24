HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Trabzonsporlu futbolculardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı - Spor
23 Nisan, Türkiye, Spor, Haber

Trabzonsporlu futbolculardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, bordo- mavili takımın oyuncularından Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Serkan Asan, Arda Akbulut, Salih Kavrazlı, Kerem Baykuş ile kaptan Jose Sosa, Joao Pereira, Guilherme Marques de çocuklarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin...

24.04.2020 01:39 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:39
Trabzonsporlu futbolculardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, bordo- mavili takımın oyuncularından Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Serkan Asan, Arda Akbulut, Salih Kavrazlı, Kerem Baykuş ile kaptan Jose Sosa, Joao Pereira, Guilherme Marques de çocuklarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İkiz kızlarıyla ay-yıldızlı tişört giydiği görülen Sosa, mesajında, "TBMM'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla duyduğumuz mutluluğu ve gururu sizlere ifade etmek istiyoruz. Sizlere kocaman bir öpücük gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Serkan Asan ise "Varlığından güç aldığımız çocuklarımız, genç kardeşlerimiz geleceğimizin güvencesidir." diye konuştu.

Oğlu ve eşiyle birlikte mesaj veren Guilherme Marques, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız hepimiz için geleceği temsil ediyor. Dünyanın her yerinde çocuklar, kendi ülkelerinin tarihlerinden aldıkları güçle geleceği değiştirecekler. Çocukların bayramı kutlu olsun."

Pereira ise oğluyla birlikte verdiği mesajında, "23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir dönemin başlangıcı ve bir dönüm noktası. Bu yüzden bu günün, çocuklara armağan edilmesi çok anlamlı." ifadelerini kullandı

Kaynak: Hürriyet

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Liverpool, Alman golcünün peşinde! Değeri 52 milyon pound Spor
Liverpool, Alman golcünün peşinde! Değeri 52 milyon pound
Çalımbay'dan Galatasaray'a müjdeli haber: Sezon sonu gidebilirler Spor
Çalımbay'dan Galatasaray'a müjdeli haber: Sezon sonu gidebilirler
UEFA, liglerin bitirilmesini istediği tarihi federasyonlara iletti Spor
UEFA, liglerin bitirilmesini istediği tarihi federasyonlara iletti
'Virüsü ben getirmedim' diyen Adebayor tepki çekti: Bağış yapmayacağım Spor
"Virüsü ben getirmedim" diyen Adebayor tepki çekti: Bağış yapmayacağım
Jennifer Lopez spor dünyasına giriyor! Kulüp satın alacak Spor
Jennifer Lopez spor dünyasına giriyor! Kulüp satın alacak
Süper Lig'in yıldızının Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı Spor
Süper Lig'in yıldızının Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu
Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Zeydan Karalar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Mesut Özil Selçuk İnan Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Trabzonsporlu futbolculardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 02:00:33. #1.15#
title