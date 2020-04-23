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23 Nisan, Spor, Haber

Trabzonsporlu futbolculardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Trabzonsporlu futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:44
Trabzonsporlu futbolculardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Trabzonsporlu futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, bordo- mavili takımın oyuncularından Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Serkan Asan, Arda Akbulut, Salih Kavrazlı, Kerem Baykuş ile kaptan Jose Sosa, Joao Pereira, Guilherme Marques de çocuklarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İkiz kızlarıyla ay-yıldızlı tişört giydiği görülen Sosa, mesajında, "TBMM'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla duyduğumuz mutluluğu ve gururu sizlere ifade etmek istiyoruz. Sizlere kocaman bir öpücük gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Serkan Asan ise "Varlığından güç aldığımız çocuklarımız, genç kardeşlerimiz geleceğimizin güvencesidir." diye konuştu.

Oğlu ve eşiyle birlikte mesaj veren Guilherme Marques, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız hepimiz için geleceği temsil ediyor. Dünyanın her yerinde çocuklar, kendi ülkelerinin tarihlerinden aldıkları güçle geleceği değiştirecekler. Çocukların bayramı kutlu olsun."

Pereira ise oğluyla birlikte verdiği mesajında, "23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir dönemin başlangıcı ve bir dönüm noktası. Bu yüzden bu günün, çocuklara armağan edilmesi çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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