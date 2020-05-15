Trabzonsporlu Futbolculardan 23 Nisan Mesajı Trabzonsporlu futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bordo- mavili takımın oyuncularından Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Serkan Asan, Arda Akbulut, Salih Kavrazlı, Kerem Baykuş ile kaptan Jose Sosa, Joao Pereira, Guilherme Marques de çocuklarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Trabzonsporlu futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bordo- mavili takımın oyuncularından Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Serkan Asan, Arda Akbulut, Salih Kavrazlı, Kerem Baykuş ile kaptan Jose Sosa, Joao Pereira, Guilherme Marques de çocuklarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kaynak: Dugout