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23 Nisan, Spor, Haber

Trabzonsporlu futbolculardan 23 Nisan kutlaması

Trabzonspor'da Salih Karvazlı, Atakan Gündüz, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Abdurrahim Dursun ile Arda Akbulut'un yanı sıra yabancı futbolcular Guilherme, Joao Pereira ve kaptan Jose Sosa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

23.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:05
Trabzonsporlu futbolculardan 23 Nisan kutlaması

Trabzonspor'da Salih Karvazlı, Atakan Gündüz, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Abdurrahim Dursun ile Arda Akbulut'un yanı sıra yabancı futbolcular Guilherme, Joao Pereira ve kaptan Jose Sosa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Bordo mavili kulüp tarafından hazırlanan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Trabzonspor'un genç oyuncuları Salih Karvazlı, Atakan Gündüz, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Abdurrahim Dursun ile Arda Akbulut, "Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. İşte bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu özel günü çocuklara armağan etmiştir. Varlığından güç aldığımız çocuklarımız, genç kardeşlerimiz geleceğimizin güvencesidir. Gelecek yıllarda daha sağlıklı, daha huzurlu ve neşeli kutlamak dileğiyle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.Yabancı futbolcuların da açıklamalarının yer aldığı videoda Brezilyalı oyuncu Guilherme, "Çocuklarımız hepimizin geleceğini temsil ediyor. Dünyanın her yerinde çocuklar kendi ülkelerinin tarihlerinden aldıkları güçle geleceği değiştirecekler. Çocukların bayramı kutlu olsun", Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, "23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir dönemin başlangıcı ve bir dönüm noktası. Bu yüzden bu günün çocuklara armağan edilmesi çok anlamlı", Çocukları Alfonsina ve Rufina ile mesaj gönderen Arjantinli kaptan Jose Sosa ise "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla duyduğumuz mutluluğu ve gurur sizlere ifade etmek istiyoruz. Sizlere kocaman öpücük gönderiyoruz" mesajını paylaştılar.

Kaynak: DHA

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