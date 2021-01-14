Trabzonsporlu futbolcular, Trabzon Valisi Ustaoğlu'nu ziyaret etti
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Trabzonsporlu futbolcular, Trabzon Valisi Ustaoğlu'nu ziyaret etti

14.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:58
Trabzonsporlu futbolcular, Trabzon Valisi Ustaoğlu'nu ziyaret etti

Trabzonsporlu futbolcular Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Trabzonsporlu futbolcular Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Vali Ustaoğlu ile makamında bir süre sohbet etti.

Ustaoğlu, futbolcuların ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her iki futbolcuya da başarılarının devamını diledi.

Futbolcular, Ustaoğlu'na Trabzonspor forması hediye etti.

Ustaoğlu ise futbolculara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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