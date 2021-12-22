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Trabzonsporlu futbolcular, galibiyeti uçakta horon oynayarak kutladı

Trabzonsporlu futbolcular, galibiyeti uçakta horon oynayarak kutladı
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden lider Trabzonspor'da, futbolcular dönüş yolunda uçakta horon ve kolbastı oynadı.

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden lider Trabzonspor'da, futbolcular dönüş yolunda uçakta horon ve kolbastı oynadı.

Maçın ardından THY'ye ait özel uçakla Trabzon'a hareket eden kafilede yer alan futbolcuların, uçağın koridorunda horon ve kolbastı oynama görüntüleri Trabzonspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yayımlandı.

Bordo-mavili oyuncular Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir ile Serkan Asan'ın horon oynadığı, teknik ekipte yer alanların da futbolculara eşlik ettiği görüldü.

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AA / Hakan Burak Altunöz - Spor Haberleri

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