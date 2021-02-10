Son dakika haber! Trabzonsporlu futbolcular "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek oldu
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Son dakika haber! Trabzonsporlu futbolcular "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek oldu

10.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:59

Son dakika haber... Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi.

Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Epilepsiye dair hiçbir ön yargıyı kabul etmiyoruz! Epilepsinin okuyamamak, çalışamamak, evlenememek ve çocuk sahibi olamamak ile ne alakası var!" ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanan videoda, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek vermek amacıyla mor gözlük takan futbolcular Uğurcan Çakır, Ekuban, Erce Kardeşler, Berat Özdemir ve Anastasios Bakasetas'ın epilepsiyle ilgili ifadeleri yer alıyor.

Son dakika haber! Trabzonsporlu futbolcular 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasına destek oldu
Son dakika haber! Trabzonsporlu futbolcular 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasına destek oldu
Son dakika haber! Trabzonsporlu futbolcular 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasına destek oldu
Son dakika haber! Trabzonsporlu futbolcular 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasına destek oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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