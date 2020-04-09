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Trabzonspor, Düzköy, Sabah, Spor

Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan: "İnşallah en yakın zamanda sevdiğimiz futbola kavuşuruz" -...

Trabzonspor'un genç sağ bek oyuncusu Serkan Asan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada futbolu çok özlediğini belirtip, en kısa zamanda bu sıkıntılı günlerin atlatılması temennisinde bulundu.

09.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:37

Trabzonspor'un genç sağ bek oyuncusu Serkan Asan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada futbolu çok özlediğini belirtip, en kısa zamanda bu sıkıntılı günlerin atlatılması temennisinde bulundu.

Serkan Asan, bordo-mavili kulübün twitter hesabından yapılan paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzköy ilçesindeki evinde geçirdiği günleri anlattı.

Havaların iyi gittiğini ve evinin bahçesinde oturmanın güzel olduğunu ifade eden genç oyuncu, "Etrafı görme şansımız oluyor, doğayla iç içeyiz. Normalde antrenmanlar olduğu zaman gece 11.00'de uyuyorum. Evde karantinada olduktan sonra bu 01.00 gibi olmaya başladı. Ailemle devakit geçiriyorum ve erken uyuyamıyoruz. Sabah kalktığımda ailemle kahvaltı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Kondisyonerleri Gökhan hocanın gruba attığı bireysel çalışmaları yapmaya çalıştığını kaydeden sağ bek oyuncusu, şunları aktardı:

"Kulübümüzün gönderdiği aletlerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günde iki antrenman yapıyoruz. Sabah koşu, akşam ağırlık antrenmanı oluyor. Sabah kalktıktan sonra saat 13.00 gibi antrenmanımı yapıyorum. Yemeğimi yedikten sonra 1-2 saat odamda yatıyorum. Hava güzelse, sonra kapının önüne çıkıp annem ve babamla beraber oturuyorum. Akşam saat 7-8 gibi de kuvvet antrenmanımı yapıyorum. Evde bireysel antrenmanımıza devam ediyoruz ama takımla çalışmak çok ayrı, çok güzeldi."

Serkan Asan, 15-20 gündür takımdan ayrı kaldığına işaret ederek, "Takımla beraber olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah ülkemiz ve dünya bu zor günleri atlatır. En yakın zamanda sevdiğimiz futbolumuza kavuşuruz. Bu süreçte herkesin evinde kendine, ailesine vakit ayırmasını diliyorum. Herkesin bunun bilincinde olması gerekiyor. Sağlık gidince geri gelmiyor. Eski mutlu, huzurlu, herkesin dışarıda dolaşabildiği günleri bekliyoruz. İnşallah bu günlere geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan: 'İnşallah en yakın zamanda sevdiğimiz futbola kavuşuruz' -...

Kaynak: AA

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