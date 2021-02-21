Trabzonsporlu futbolcu Faruk Can Genç, hayalini kurduğu formaya kavuştu
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Trabzonsporlu futbolcu Faruk Can Genç, hayalini kurduğu formaya kavuştu

21.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:04
Trabzonsporlu futbolcu Faruk Can Genç, hayalini kurduğu formaya kavuştu

Trabzonspor'un, 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada görev alarak, ligde ilk kez bordo-mavili takımın formasını giyen Faruk Can Genç ve ailesi, buruk bir mutluluk yaşıyor.

Trabzonspor'un, 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada görev alarak, ligde ilk kez bordo-mavili takımın formasını giyen Faruk Can Genç ve ailesi, buruk bir mutluluk yaşıyor.

Trabzonspor taraftar grubunu taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 1997 yılında hayatını kaybeden amcası Faruk Genç'in ismini alan Faruk Can Genç, kazadan 24 yıl sonra Trabzonspor forması giydi.

Amca Faruk Genç, 17 Nisan 1997 yılında Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası final maçı için taraftar grubunun içinde bulunduğu minibüsle İzmit'e gitti.

Karşılaşmanın ardından dönüşte Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen kazada Faruk Genç ile 4 taraftar daha hayatını kaybetti.

Kazadan 3 yıl sonra, Faruk Genç'in kardeşi Ömer Genç'in erkek çocuğu dünyaya geldi. Bebeğe aile büyükleri tarafından amcasının adı verildi.

Genç ailesi, küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Faruk Can'ın hep Trabzonspor'da oynamasını hayal etti.

Trabzon Cudibey Okulu'nda 8 yaşında Trabzonspor altyapısı seçmelerini kazanan Faruk Can Genç, kendisini kanıtlayarak 18 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrıldı. Bordo-mavililerin 21 yaş altı takımında başarıyla görev yapan sol kanat oyuncusu sezon başında A takım kadrosuna katıldı.

Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki futbolcu, ilk olarak amcasının mezarını ziyaret etti.

Genç oyuncu maçlarda, 1975 yılında doğan amcasının anısına "75" numaralı forma ile mücadele ediyor.

Faruk Can Genç: "Hayal ettiğim formayı giydim"

Faruk Can Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasının Trabzonspor sevdası uğruna hayatını kaybettiğini belirterek, "Ben de bir gün o formayı giyeceğim diye ant içtim. Altyapıda çok çalıştım, hep bu formayı hayal ettim. Sözleşme imzalayınca da amcamın mezarını hemen ziyaret etmiştim. O formayı giyindim, hayallerimi gerçekleştirdim." dedi.

Sahada hep amcasının varlığını hissettiğini vurgulayan Genç, "Henüz yolun başındayım. Daha çok çalışarak, taraftarı olduğum Trabzonspor'a katkılar sağlayacağım." diye konuştu.

Futbolcunun babası Ömer Genç ise aile olarak Faruk Can'la gurur duyduklarının altını çizerek, "Ağabeyimin Trabzonspor sevdasını anlatamayız. Faruk'u sahada görünce gözyaşlarımızı tutamadık. Buruk bir mutluluk yaşadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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