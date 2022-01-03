Trabzonsporlu futbolcu Edgar, Portekiz'de ameliyat edildi

Trabzonspor Kulübü Doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili futbolcu Edgar Ie'nin Portekiz'de başarılı bir ön çapraz bağ ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Çelik, "Edgar Ie, bugün Portekiz'in Porto şehrinde başarılı bir ön çapraz bağ ameliyatı geçirmiştir. Futbolcumuzun birkaç gün içinde taburcu olması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Spor Haberleri

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