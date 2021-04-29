Trabzonsporlu futbolcu Berat Ayberk Özdemir, PFDK'ye sevk edildi
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Trabzonsporlu futbolcu Berat Ayberk Özdemir, PFDK'ye sevk edildi

Trabzonsporlu futbolcu Berat Ayberk Özdemir, PFDK'ye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu oyuncu Berat Ayberk Özdemir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu oyuncu Berat Ayberk Özdemir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, bordo-mavili takımın Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören Berat Ayberk Özdemir'in, hakareti ve talimatlara aykırı hareketi gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Yukatel Denizlispor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega ile Fatih Karagümrüklü oyuncu Jimmy Durmaz'ın talimatları aykırı hareketleri nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fraport TAV Antalyaspor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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