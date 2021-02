Trabzonsporlu futbolcu Bakasetas: "Kupalar kazanmak ve başarı elde etmek istiyoruz"

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, "Kupalar kazanmak ve başarı elde etmek istiyoruz." dedi.

Bordo-mavili futbolcu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu, takımdaki arkadaşlarının ilk günden itibaren kendisine karşı çok sıcak davrandığını söyledi.

Takıma katkı sağlayarak Trabzonspor'u hak ettiği yere tekrar ulaştırabilmeyi hedeflediğini ifade eden Bakasetas, "Şu an tüm dünyada bir pandemi süreci var. Bu salgın sürecinde de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen takımın bana böyle bir yatırım yapmış olması beni de saha içerisinde onu geri ödemeye ve bunun karşılığını vermeye itiyor. Ben de saha içinde bunu yapmaya çalışıyorum. Hem şutlarımla hem de saha içerisinde takıma yapacağım yardımlarımla takımın kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Yunan futbolcu, transfer sürecine de değinerek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kendisini ne kadar istediğini belli ettiğini belirtti.

"Adaptasyon sürecim çok kolay oldu"

Futbolcu olarak istenildiğini hissetmenin önemli olduğuna vurgu yapan Bakasetas, şöyle devam etti:

"Buraya geliş sebeplerimden biri de bu. Çünkü önemli hissetmeniz gerekir. Benim de onlara verdiğim söz var. O sözleri tutmaya ve her maçta daha da iyi olmaya çalışıyorum. Trabzonspor gibi bir takımda oynayabilmek ve bu şansı elde edebilmek ihtiyacım olan bir şeydi. Trabzonspor da bana bu şansı verdi. Elimden geldiği şekilde bu şansı değerlendirmeye çalışıyorum. Zaten daha önce de adaptasyon sürecim çok kolay oldu. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Takıma da yardımcı olma sözüm vardı. Zaten takım arkadaşlarım da ilk günden itibaren sanki hep buradayım gibi hissettirdi. Adaptasyon sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan her maçı oynamaya ve her maçı kazanmaya konsantre olmuş bir futbolcuyum. Adaptasyon sürecim çok kolay oldu denebilir."

"Türkiye'nin çok önemli başarılar kazanacağından eminim"

Yunanistan'dan birçok futbolcunun Avrupa liglerinde forma giydiğini anlatan Bakasetas, Türk oyuncuların da son yıllarda önemli başarılara imza attığını kaydetti.

Hücum oyuncusu, "Bu Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan yer alamayacak. Türkiye'nin yer alacağını biliyoruz. Türkiye'nin çok önemli ve çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin çok başarılı olacağını umuyorum ve çok önemli başarılar kazanacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük takımların her zaman büyük hedeflerinin olduğunu aktaran Bakasetas, "Trabzonspor gibi bir takımın oyuncusuysanız ve bu takım için oynuyorsanız, zaten sizin de başka hedefiniz olamaz. Biz de sadece kupalar kazanmak ve başarı elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

Trabzonspor'un altyapısından övgüyle bahseden 27 yaşındaki oyuncu; Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün bu konuda en iyi örnekler olduğunu dile getirdi.

Bu futbolculara ek olarak kendini geliştirebilecek daha fazla oyuncunun takımda yer aldığını ifade eden Bakasetas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkı çalışmalılar ve zor zamanlarda sabırlı olmalılar. Futbola devam etmek kolay değil. Futbolda hiçbir zaman pes edemezsiniz. En iyi olduğunuz anın hemen ardından kötü bir an yaşayabilirsiniz. Bunun tam tersi de meydana gelebilir. Ben de çok zorluklardan geçtim ama çok iyi anlar da yaşadım. Bu arkadaşlarımızın hepsinin doğru ve iyi bir yolda olduklarını düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor altyapısı bu şekilde devam ederse eğer, önümüzdeki yıllarda da Avrupa'nın önemli kulüplerine, çok önemli genç yeteneklerini satabileceğini ve gelir elde edeceğini düşünüyorum."

Türkiye ile Yunanistan arasında benzer çok şeyin olduğunu belirten Bakasetas, kültüre ve yemeklere alışma konusunda sorun yaşamadığını, hayatını mutlu bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Bakasetas, geçen sezon formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor'a attığı golün kendisine hatırlatılması üzerine ise "Herkesin ilk sorusu 'Neden o golü bize attın, bizi öldürdün.' oldu. Ama oynadığınız takıma, formaya ait olmaya ve en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Daha önce de verdiğim röportajda benzer şeyi söylemiştim. Eğer belki o golü atmasaydım, bugün buraya gelmeyecektim, burada olamayacaktım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz