Trabzonsporlu futbolcu Anders Trondsen ameliyat edildi
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Trabzonsporlu futbolcu Anders Trondsen ameliyat edildi

24.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:28
Trabzonsporlu futbolcu Anders Trondsen ameliyat edildi

Trabzonspor'un Norveç'in Rosenborg takımından transfer ettiği Anders Trondsen'in ameliyat edildiği bildirildi.

Trabzonspor'un Norveç'in Rosenborg takımından transfer ettiği Anders Trondsen'in ameliyat edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç'te bulunan Anders Trondsen'e bugün Oslo'da artroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, başarılı bir operasyon geçiren 25 yaşındaki oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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