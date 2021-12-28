Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın doğum günü kutlandı - Haberler Spor
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Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın doğum günü kutlandı

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın doğum günü kutlandı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, doğum gününü takım arkadaşlarıyla kutladı.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, doğum gününü takım arkadaşlarıyla kutladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Parmak için doğum günü kutlaması gerçekleştirildiği belirtti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve teknik heyetin yanı sıra Trabzonsporlu futbolcuların da yer aldığı doğum günü kutlamasında, Parmak'a pastasından ilk dilimini takım arkadaşı Abdülkadir Ömür ikram etti.

Kutlamanın ardından Avcı ve teknik heyetin yanı sıra tüm futbolcular, Parmak'a sağlıklı ve mutlu nice yaşlar diledi.

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri

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