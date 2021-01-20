Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, İstanbul'da
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Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, İstanbul'da

20.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:48

Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür, İstanbul'a geldi.

Karşılaşmada rakip oyuncu Ömer Ali Şahiner ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan ve ayağında kırık olduğu açıklanan Abdülkadir, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile İstanbul'a gelerek Fulya Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Abdülkadir kontrollerin ardından ameliyat edilecek.

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, İstanbul'da
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, İstanbul'da
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, İstanbul'da
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, İstanbul'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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