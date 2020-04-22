HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür: "Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyor" - Spor
Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Türkiye, Spor

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür: "Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyor"

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra amacının Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek ve hayallerini gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

22.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:18
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür:

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra amacının Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek ve hayallerini gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Abdülkadir Ömür, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, çocukluğundan itibaren bordo-mavili takımın eski golcü oyuncusu Fatih Tekke'yi, onun zamanındaki maçları izleyerek büyüdüğünü belirterek, "Futbola başlamamdaki en büyük sebep Fatih Tekke diyebilirim." ifadesini kullandı.

Futboldaki hedefleri ile ilgili düşüncelerini açıklayan Abdülkadir Ömür, şunları kaydetti:

"Hedeflerimin ilk basamağında Trabzonspor'un A takımına çıkmak ve orada başarı elde etmek vardı. Bunu da başardım, bunun için mutluyum. İkinci basamağında Trabzonspor'da şampiyon olmak var. Umarım bunu da gerçekleştirebilirim. Trabzonspor'da şampiyon olduktan sonra da amacım; Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek ve büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirebilmek."

Milli futbolcu, Barcelona'nın Arjantinli yıldız oyuncusu Messi'ye benzetilmesine ilişkin de "O dünyanın en iyi futbolcusu, ben de ona benzetildiğim için inanılmaz mutlu oluyorum. O bir futbolcunun yaşayacağı en büyük hayal, zirve diyebilirim. Benim Barcelona, Messi hayranlığımı herkes biliyordur zaten. İnsanlar da yakıştırıyor. Yaşanılması zor bir hayalmiş gibi gözüküyor ama ben bu hayali hep düşünüyorum. Messi'yi çok seviyorum. Allah inşallah o günleri bize nasip eder." şeklinde görüş belirtti.

"Sahaya çıkarken elim ayağım titremiş gibiydi"

Sezon başında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı ile oynanan karşılaşmada sakatlanan bordo-mavili futbolcu, "AEK maçında sakatlanmıştım, aslında sakatlandığımı anladım diyebilirim. 20 yaşındayım, 10 yıldır futbol oynuyorum, ilk defa böyle bir şey hissetmiştim. Yani kötü bir şey olduğunu hissetmiştim, maçtan sonra da bunu doktorlarımız tescillemişti." diye konuştu.

Abdülkadir Ömür, sakatlandıktan sonra sahalara ilk döndüğü maçın Çaykur Rizespor karşılaşması olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"86. dakikada oyuna girmiştim. İnanılmaz, sanki ilk defa sahaya çıkıyor gibiydim. Sahaya çıkarken elim ayağım titremişti. Çünkü aslında 3 yıldır oynuyorum ama 6 ay futboldan uzak kalmak 1-2 yıl gibi geliyor insana. Çünkü bizim işimiz bu, mesleğimiz bu."

Bordo-mavili futbolcu, A takıma çıkmaya başladıktan sonra herkesin altyapıda çok yetenekli, kapasiteli, teknik anlamda yüksek oyunculara sahip oyuncular olduğunu gördüğünü belirtti.

"Hırslı, komik, duygusalım"

Kendisini anlatan Abdülkadir Ömür, "3 kelime ile hırslı, komik, duygusalım. Çok küçük yaşta kazma tutmayı öğrendik, kollarımız belki o zamandan güçlü oldu. Bahçe belledik, makine tuttuk, bayırda yukarı doğru yürüdük, durduk, koştuk, belki orada daha iyi duruma geldik. Köy işleri seven bir aileyiz özellikle anne tarafım." yorumunu yaptı.

Abdülkadir Ömür, karantinadan sonra insanların çok farklı düşüncelere kapılacağını düşündüğü ifade ederek, "Kimse birbirinin evine gidemiyor, muhabbet edemiyor, çay içemiyor, bildiğin yabancıymışız gibi en yakın akrabamıza bile gidemez olduk. Umarım bundan sonra en kısa zamanda insanlar biraz sakinleşmeyi, hoşgörüyü, birbirine yardım etmeyi daha ön plana çıkarır, virüs olayı bir daha yaşanmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Mehmet Özdilek: Kalan maçları seyircisiz oynatmak cinayet olur Spor
Mehmet Özdilek: Kalan maçları seyircisiz oynatmak cinayet olur
Muslera, Galatasaray ile nikah tazeliyor! İşte alacağı ücret Spor
Muslera, Galatasaray ile nikah tazeliyor! İşte alacağı ücret
Manchester efsanesi Mesut'a tepki gösterdi: Yaptığı savunulamaz Spor
Manchester efsanesi Mesut'a tepki gösterdi: Yaptığı savunulamaz
Yıldırım, F. Bahçe ile bağlarını kopardı! Kurduğu dernekten istifa etti Spor
Yıldırım, F. Bahçe ile bağlarını kopardı! Kurduğu dernekten istifa etti
Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen 6-0'lık derbi itirafı: Yenilebilirdik Spor
Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen 6-0'lık derbi itirafı: Yenilebilirdik
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı Spor
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Güzel golfçü itiraf etti: Benimle golf dersleri için ilişkiye girdiler
Güzel golfçü itiraf etti: Benimle golf dersleri için ilişkiye girdiler
Güzel oyuncu, dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti
Güzel oyuncu, dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Mustafa Keser Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Ergin Ataman Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür: "Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyor" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 16:19:25. #1.15#
title