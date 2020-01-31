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Trabzonsporlu Fıratcan Üzüm, Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandı

Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Fıratcan Üzüm'ü TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiraladı.

31.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:56
Trabzonsporlu Fıratcan Üzüm, Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandı

Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Fıratcan Üzüm'ü TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fıratcan Üzüm, 2019-2020 futbol sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Ümraniyespor Kulübüne kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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