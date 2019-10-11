Trabzonsporlu eski ve yeni yöneticilerden forma desteği

11.10.2019 12:00

Trabzonspor Kulübü, sosyal medyada başlatılan forma kampanyasına eski ve yeni yöneticilerin 10 bin 384 forma alarak destekte bulunduğunu açıkladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu formaları için sosyal medya üzerinden "#KeşanChallenge" ismiyle bir kampanya başlatıldığı anımsatıldı.

Eski ve yeni yöneticilerin de kampanyaya katılarak forma ücretlerini nakit olarak ödedikleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 bin 11 adet forma alan başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan'a, bin 461 adet forma alan yönetim kurulu üyemiz Sertaç Güven'e, 350 forma alan yönetim kurulu üyemiz Ahmet Fikret Gökhan'a, bin 461 forma alan eski yöneticimiz Nevzat Aydın'a, bin 71 forma alan eski yöneticimiz Nevzat Kaya'ya, 2 bin 19 forma alan eski başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve 2 bin 11 adet forma alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunarız."

Trabzonspor Kulübü, yeni sezonda giyilecek yöresel keşan desenli formayı futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün de yer aldığı duygusal bir kısa film ile taraftarlarına duyurmuş ve büyük beğeni toplamıştı.

Kaynak: AA