Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ta kas yaralanması tespit edildi
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Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ta kas yaralanması tespit edildi

02.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:45
Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ta kas yaralanması tespit edildi

Trabzonspor'un Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın adalesinde kas yaralanması olduğu belirlendi.

Trabzonspor'un Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın adalesinde kas yaralanması olduğu belirlendi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığını belirterek, "Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR neticesinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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