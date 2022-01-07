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Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak veda etti

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak veda etti
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak kulüple yollarının ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak kulüple yollarının ayrıldığını açıkladı.

Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Parmak sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla bordo mavili kulübe ve taraftarlara veda etti. Giresunspor, Kayserispor ve Konyaspor'un transfer listesinde bulunan Parmak mesajında, "Sayın Hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un Abdülkadir Parmak ayrılığı konusunda resmi açıklama yapması bekleniyor.


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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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