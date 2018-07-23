Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür: Benfica'ya Gitmeyi Gerçekten Çok İstiyorum
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, "Benfica'ya gitmeyi gerçekten çok istiyorum." dedi.
Trabzonspor'un 19 yaşındaki Milli yıldızı Abdülkadir Ömür, Benfica iddialarına flaş bir cevap verdi.
Portekiz'in Record gazetesine konuşan Abdülkadir, ''Benfica'ya gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Benim ve ailem için öncelik bu transfer.'' sözlerini kullandı.
Portekiz gazetesi, genç yıldızın bu sözlerini ilk sayfadan verirken Benfica'nın Trabzonspor'a 14 milyon Euro peşin ve taksitle 6 milyon Euro teklif ettiği iddia ediliyor.
BAŞKAN, TEKLİFİ KABUL ETMEMİŞTİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Benfica'dan gelen transfer teklifini geri çevirdiklerini belirtmişti. Genç yıldız için oldukça ısrarcı olan Benfica, bu hafta içerisinde Trabzonspor ile tekrardan pazarlık masasına oturacak.
YORUMLAR (8)
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Tövbe tövbe Yalan söyleye söyleye basimiza tas yagacak.16miliona Bide 4oyuncuya baskan kendisini Bile sattarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TRABZON DA KALIRSA SENEYE UNUTULUR GİDERCevap Yaz Yayından Kaldır
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bencede satın yoksa yusuf erdoğan gibi elimizde kalır üste para veririz göndermek için bizim mayamızda şımarmak olduğu için şımarır ve ilerliyemeyiz profesyonelliği yanlış anlıyoruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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16milion Bide 4oyuncu.bide Baskan hayir Demis.ya birakin bu yalanlari.en fazla hadi abartim10milion.yok 16bide 4oyuncu.5verseler gine karCevap Yaz Yayından Kaldır
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Beşiktaşa gel Seni Şenol hocam en üst seviyeye getirir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır