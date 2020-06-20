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Trabzonspor zirveyi geri istiyor

Süper Lig'de maç fazlasıyla zirveyi Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçından galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunu geri almak için mücadele edecek.

Trabzonspor zirveyi geri istiyor
20.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:02

Süper Lig'de maç fazlasıyla zirveyi Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçından galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunu geri almak için mücadele edecek.

Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 59'a çıkartan Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 22 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak Süper Lig'in 20. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu yeniden geri almak için mücadele edecek.

Seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 12 maçtır yenilmiyor. Son yenilgisini 16 Aralık 2019 sahasında Denizlispor karşısında 2-1'lık skorla alan bordo-mavililer söz konusu tarihten beri oynadığı 12 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

Deplasman karnesi

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda ortaya koyduğu performansla bu alandaki liderliğini sürdürüyor. Son 16 sezonun en iyi dış saha istatistiklerini yakalayan bordo-mavili takım Aytemiz Alanyaspor karşısında bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Dış sahada en son yenilgisini 23 Eylül 2019'da Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lık skorla alan Karadeniz ekibi söz konusu tarihten beri dış sahada yenilgisi bulunmuyor. Bordo-mavililer deplasmanda aldığı son yenilginin ardından oynadığı 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer Süper Lig'de elde ettiği 56 puanın 26 deplasman maçlarında kazandı.

Hüseyin Çimşir zirveyi bırakmıyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavili takım, 41 yaşındaki teknik adam ile çıktığı 10 lig müsabakasında 7 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Ligde 20. haftadan bu yana liderliği bırakmayan Karadeniz temsilcisi, maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'in öne geçtiği 28. haftada Aytemiz Alanyaspor'u yenerek koltuğunu yeniden geri almak için saha kenarında mücadele edecek olan Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in kalan bölümde bu performansını sürdürerek şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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