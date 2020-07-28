Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali için İstanbul'a geldi Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde, yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için İstanbul'a geldi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde, yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için İstanbul'a geldi. Aytemiz Alanyaspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Trabzonspor kafilesi, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Trabzon'dan gelen 25 kişilik futbolcu kadrosundan oluşan kafile, kalacakları otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı. Kaynak: AA