Haberler » Spor » Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını müzeye koydu - Spor

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını müzeye koydu

Trabzonspor forması Yusuf Yazıcı'ya ait 97 numaralı forma TRABZON - Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille Kulübü'ne verdiği Yusuf Yazıcı'nın formasını dönene kadar emekli ettiğini duyurdu.

06.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:26
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını müzeye koydu

Trabzonspor forması

'ya ait 97 numaralı forma TRABZON - Trabzonspor, sezon başında 'nın Lille Kulübü'ne verdiği Yusuf Yazıcı'nın formasını dönene kadar emekli ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını müzeye koydu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler