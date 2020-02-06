: Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını müzeye koydu

06.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:26

Trabzonspor forması

Yusuf Yazıcı'ya ait 97 numaralı forma TRABZON - Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille Kulübü'ne verdiği Yusuf Yazıcı'nın formasını dönene kadar emekli ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

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