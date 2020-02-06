Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını müzeye koydu
Trabzonspor forması Yusuf Yazıcı'ya ait 97 numaralı forma TRABZON - Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille Kulübü'ne verdiği Yusuf Yazıcı'nın formasını dönene kadar emekli ettiğini duyurdu.
06.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:26
Trabzonspor forması
Yusuf Yazıcı'ya ait 97 numaralı forma TRABZON - Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille Kulübü'ne verdiği Yusuf Yazıcı'nın formasını dönene kadar emekli ettiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını müzeye koydu
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