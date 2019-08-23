Trabzonspor, yurda döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenerek önemli avantaj sağlayan Trabzonspor, kente döndü.

23.08.2019 09:33
Trabzonspor, yurda döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenerek önemli avantaj sağlayan Trabzonspor, kente döndü.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ardından Atina'dan ayrılarak yaklaşık 2,5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı.

İstanbul'a dönmeyen Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da kafileyle Trabzon'a geldi.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla Süper Lig'de hafta sonu Yeni Malatyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Trabzonspor, yurda döndü
Kaynak: AA
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