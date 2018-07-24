Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da tamamlayan Trabzonspor, yurda döndü. Yeni sezon hazırlıklarını 1-24 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da iki aşamalı gerçekleştirdiği kampla tamamlayan Trabzonspor, şehre döndü. TSİ 17.10'da Slovenya'nın başkenti Lubyana'dan hareket eden bordo-mavili kafile 20.30 sıralarında Trabzon'a geldi. Bordo-mavililer iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını 26 Temmuz Perşembe günü yapacağı çalışma ile sürdürecek.

(Gökmen Şahin/İHA)