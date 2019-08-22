Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımını deplasmanda 3-1 yenerek tur için avantaj yakaladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımını deplasmanda 3-1 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı.

22.08.2019 23:15
Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımını deplasmanda 3-1 yenerek tur için avantaj yakaladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımını deplasmanda 3-1 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı.


Cezası nedeniyle seyirci desteği olmadan sahaya çıkan Yunan ekibi 4. dakikada ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sol taraftan Lopes'in çıkardığı topu penaltı noktası yakınından vuran Livaja, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen takımını öne geçiren golü attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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