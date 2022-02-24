Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA, Hakan Burak Altunöz - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında karışılacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında karışılacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak düzenlenen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı gerçekleşti.

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki maç, Medical Park Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Trabzonspor, Ali Yılmaz, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title