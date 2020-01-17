: Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından

17.01.2020 00:39 | Son Güncelleme: 17.01.2020 00:42

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Bizim takımın oynadıkça, birbirini tamamladıkça daha hazır hale geldiğinde daha farklı yerlerde olacağını düşünüyorum." dedi.

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, potansiyeli yüksek, iyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sahada problem çözebilen oyuncular var. Bugün maça bakıldığında dönem dönem, bölüm bölüm iyi yaptığımız işler var. Ama bir bölümde yine baskı yedik, top ayağımızda az kaldı. Bizim takımın oynadıkça, birbirini tamamladıkça daha hazır hale geldiğinde daha farklı yerlerde olacağını düşünüyorum. Ama bundan daha fazlasını yapmamız lazım. Bu dönem dönem yetmeyebilir. Çünkü bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede. Lige Kasımpaşa maçıyla başlayıp eksiklerimizi gidermek istiyoruz."

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Çimşir, "Eğer yapabilirsek birkaç transfer yapmayı düşünüyoruz. Devre arası transfer kolay olmuyor. Bazen siz istiyorsunuz oyuncu gelmiyor, ekonomisi, şartları uymuyor. Doğru oyuncuyu bulmak önemli. Onu bulabilirsek, ekonomisi de bize uyarsa 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Özdilek: "Daha rövanşı var"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise iki ayaklı müsabakanın ilk ayağını 2-0 kaybettiklerini belirterek, "Tabii ilk maçlar zor. Bizim de ilk resmi müsabakamız. Kolay süreç yaşamadık. Kamp döneminden, yoğun antrenman programından geliyoruz. Önümüzü görme adına önemli müsabakaydı." dedi.

Maçla ilgili söyleyecek çok bir şeyin olmadığını aktaran Özdilek, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibi ve hocayı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte ona başarılar diliyorum. Maçın kırılma anı oyunun başında Kamil Ahmet'in Zeki'ye yaptığı pozisyon. Bunun tartışılacak hiçbir şeyi yok. Orta hakem görmeyebilir ama VAR'daki arkadaşımız nasıl görmez merak ediyorum. Yüzde 1-2 tartışılacak pozisyon olsa hiç konuşmayacağım ama bu oyunun gidişatını engelledi. Oyun içinde gel gitler, zaman zaman hükmettiğimiz dönemler oldu. Seyredenlerin keyif aldığı müsabaka oldu. İlk ayağı kaybettik ama daha pes etmedik. Bunun rövanşı var. Orada neler yapabiliriz ona bakacağız. 3 gün sonra lig başlıyor. Zorlu Galatasaray deplasmanında başlayacağız. Her iki takıma da başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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