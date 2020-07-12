Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
12.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:37
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.
Trabzonspor'un akşam saatlerinde Denizli'ye hareket ederek müsabaka öncesi kampa gireceği kaydedildi.
Kaynak: AA