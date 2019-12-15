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Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

15.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:56
Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 'nde yapılan antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar birlikte izledi.

Antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Tesislerde kampa giren bordo- mavili takım, yarın saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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