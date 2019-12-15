Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

15.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:56

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar birlikte izledi.

Antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Tesislerde kampa giren bordo- mavili takım, yarın saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA