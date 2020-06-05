Trabzonspor yönetimi toplandı
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Trabzonspor yönetimi toplandı

Trabzonspor Yönetim Kurulu bugün Akyazı Stadyumu'nda online olarak bir toplantı gerçekleştirdi.

Trabzonspor yönetimi toplandı
05.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:00

Trabzonspor Yönetim Kurulu bugün Akyazı Stadyumu'nda online olarak bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon'da bulunan yönetim kurulu üyeleri stadyumdan katıldığı toplantıya Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve şehir dışındaki diğer yönetim kurulu üyeleri video konferans yöntemiyle katıldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri toplantıda gündeme dair konuları değerlendirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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