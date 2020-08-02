Trabzonspor: "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni... Trabzonspor: "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır.

Trabzonspor: "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz." - İSTANBUL Kaynak: İHA