Trabzonspor, Yıldız İsmi Villarreal'e Kiralıyor!

Teknik direktör Ersun Yanal, mutsuz olan Fabian Castillo'nun kiralanmasına onay verdi.



Geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı futbolcunun bonservisi konusunda Karadeniz ekibi ile görüşen ancak bir sonuca varamayan Villarreal, 25 yaşındaki yıldız için yeniden devreye girdi.



İspanyol ekibi, Trabzonspor ile masaya otururken, tarafların görüşmelerde büyük aşama kaydettiği öğrenildi.



(Fanatik)