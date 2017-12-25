Trabzonspor, Yeşilgiresun Belediyespor Hazırlıklarını Sürdürdü

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde mücadele eden Trabzonspor, 31 Aralık Pazar günü deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Hayri Gür Spor Salonu'nda toplanan basketbol takımı, baş antrenör Ozan Bulkaz yönetiminde antrenman yaptı.



Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra şut çalışması yaparak çalışmayı tamamladı.