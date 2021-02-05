Trabzonspor yerel basınında Denizlispor galibiyeti sevinci
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Trabzonspor yerel basınında Denizlispor galibiyeti sevinci

05.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:42
Trabzonspor yerel basınında Denizlispor galibiyeti sevinci

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas'a övgülerde bulundu.

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas'a övgülerde bulundu.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, Trabzonspor için ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla, "Trabzon'un ayak sesleri", "Adım adım zirveye koşuyoruz" başlıklarını kullanırken, "Trabzon hakeme rağmen yendi" değerlendirmesine yer verdi.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "61 kere maşallah", arka sayfasında "61'de sirtaki" ve "Açın sol şeridi fırtına geliyor" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, "Adım adım geliyoruz" ve "Denizli'yi de dize getiren Trabzonspor, zirveye selamı çaktı" başlığıyla Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfada, "Fırtına'nın hızına yetişilmiyor" ve "4 nala zirveye doğru" başlıkları yer aldı.

Gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında, "Akyazı'nın yıldızına bak" ve "Trabzonspor Yunanlı transferi Bakasetas'ın golüyle 3 puanı kucakladı" başlığına, son sayfasında da maçtan fotoğraflara yer veren Taka gazetesi, "Gümbür gümbür 1-0 geliyoruz" görüşlerini paylaştı.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Güç oldu, üç oldu" başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı. Gazetenin son sayfasında maçın önemli anlarına yer verilerek, "İyi ki geldin Bakasetas", "Önce baykuş, sonra kartal, şimdi de horoz" ve "Bereketli av" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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