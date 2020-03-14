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Trabzonspor, Başakşehir, İstanbul, Spor

Trabzonspor, yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor!

Süper Lig'de bu sezon İstanbul ekiplerine karşı mağlubiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, bu serisini yarın Başakşehir karşısında da sürdürmek istiyor.

14.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:34
Trabzonspor, yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor!

Süper Lig'de bu sezon İstanbul ekiplerine karşı mağlubiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, bu serisini yarın Başakşehir karşısında da sürdürmek istiyor.


Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki takımın 52 puana sahip olduğu haftada kazanan takım önemli bir avantaj elde edecek. Bordo-mavili takım bu sezon İstanbul'un 5 takıma karşı oynadığı maçlarda yenilmedi. Karadeniz ekibi, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak yakaladığı bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.


Trabzonspor, İstanbul'un 5 takımı; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa ve Başakşehir ile bu sezon oynadığı 8 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda ise 19 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü


Trabzonspor, Çimşir ile yenilmedi


Trabzonspor bu sezon teknik direktör Hüseyin Çimşir ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek sahadan mağlubiyetle ayrılmadı. Karadeniz ekibi Çimşir, yönetiminde 20 puan toplayarak şampiyonluk yolunda önemli puanlar kazandı.


Trabzonspor'un bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:


Trabzonspor-Kasımpaşa : (1-1) - (6-0)


Trabzonspor-Fenerbahçe: (1-1) - (2-1)


Trabzonspor-Beşiktaş: (4-1) - (2-2)


Trabzonspor-Galatasaray: (1-1)


Trabzonspor-M. Başakşehir: (2-2) - TRABZON

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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